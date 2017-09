Công an H.Đông Hải (Bạc Liêu) vừa triệt phá vụ lừa đảo lao động hành nghề đánh bắt hải sản trên biển, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can.