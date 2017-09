Chiều 16.9, PV Thanh Niên đã có mặt tại huyện vùng cao Minh Hóa (Quảng Bình) để ghi nhận những thiệt hại do bão số 10 gây ra. Theo quan sát nhiều căn nhà dọc cung đường Hồ Chí Minh dẫn vào trung tâm huyện Minh Hóa tan hoang chỉ còn lại đống đổ nát.



Nặng nề nhất là các xã Yên Hóa, Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa. Tại xã Yên Hóa có 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm nhà bị tốc mái. Tại xã Tân Hóa có một nhà bị sập và nhiều nhà khác bị tốc mái hoàn toàn.

Chúng tôi có mặt tại nhà bà Phan Thị Chí (77 tuổi) ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, chưa hết bàng hoàng bà Chí lau nước mắt kể lại giây phút cơn bão đi qua: “Tui đang trú ở nhà đứa con thì gió bắt bắt đầu rít to, gió quần quật suốt một giờ đồng hồ mới lặng, khi về đến nhà thì thấy tan nát hết rồi, căn nhà là tài sản duy nhất cũng bị bão quật tan, biết lấy tiền đâu mà dựng lại nhà cửa bây giờ”.

Căn nhà của bà Chí bằng gỗ đơn sơ giờ đây toang hoác chỉ còn vương lại những vật dụng ướt sũng. Những tấm chăn và áo quần đều bị ướt do mưa bão. Bà Chí sống một mình giờ đây đang cố lượm lặt những vật dụng còn sót lại, trước mắt bà Chí đang tá túc ở nhà hàng xóm để chờ sự hỗ trợ của những người xung quanh sửa lại căn nhà.

Cách đó không xa khoảng chừng vài trăm mét là căn nhà của chị Đinh Thị Thanh Tâm (thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, Minh Hóa) là một đống đổ nát vụn vỡ giữa bốn bề núi đá.

Chị Tâm rưng rưng nước mắt kể lại “Khoảng 11g trưa 15.9 gió bắt đầu to lên, thấy ở nhà không an toàn nên cả gia đình sang nhà ông ngoại cho an toàn, rồi gió quần quật quét qua không ngớt suốt trưa hôm đó. Đến chiều gió bắt đầu im thì chồng tui về nhà nhưng chẳng còn gì nữa, mọi thứ tan hoang cả rồi”.

Chị Tâm kể cả 2 vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống bấp bênh, hai vợ chồng bươn chải bấy lâu chỉ dựng được căn nhà để ở nuôi con nhỏ nhưng giờ mọi thứ đã tan nát.

Theo ghi nhận toàn huyện Minh Hóa đều mất điện, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn, nhiều tuyến đường dẫn về các xã bị chia cắt cho cây cối ngã đổ và nước sông còn cao.

Theo thống kê sơ bộ tại huyện Minh Hóa trên 80% nhà dân với khoảng 6000 nhà đã bị tốc mái, 74 nhà bị dân sập đổ hoàn toàn, trong đó có xã Yên Hóa 12 nhà, Hồng Hóa 7 nhà, Dân Hóa 04 nhà...38 nhà dân bị gió bão làm xiêu vẹo. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, tại huyện Minh Hóa có 14 người bị thương nặng do bão. Hầu hết các trường học đều bị hư hỏng nặng. Toàn huyện có 540 nhà dân bị ngập nước, trong đó xã Thượng Hóa có 40 hộ dân bị ngập sâu trên 2 mét, xã Tân Hóa trên 50 hộ. Hàng ngàn cây xanh dọc các tuyến đường đã bị gãy đỗ ngổn ngang. Các loại hoa màu như lúa 30 ha, 200 ha Ngô, trên 160 ha Lạc và rau đậu các loại bị hư hại hoàn toàn do mưa bão. Hiện nay, lãnh đạo địa phương đang bám sát địa bàn, động viên bà con nhân dân khắc phục hậu quả của bão, chỉ đạo các địa phương, đơn vị huy động lực lượng để thông đường giao thông, giúp nhân dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Dương - Trương Quang Nam