Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 19 giờ ngày 15.7, tâm bão số 2 đang ở vị trí vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc và 111,2 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 9 - 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và còn có khả năng mạnh hơn. Cho đến 19 giờ hôm nay 16.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc và 107,4 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 160 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 10. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 - 20 km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 17.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 105,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 - 60 km/giờ, giật cấp 8 - 9.







Chiều 15.7, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn gửi công điện khẩn đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các tỉnh khu vực Bắc bộ và Trung bộ, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2, chủ động có phương án ứng phó; riêng các tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, mọi công việc ứng phó với cơn bão phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 16.7.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ sáng 16.7 ở vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m. Biển động rất mạnh. Khoảng chiều tối và đêm 16.7, vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10. Các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Bình và sâu trong đất liền khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6 - 8.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa từ chiều 16 - 18.7. Mưa lớn dự báo xảy ra ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với tổng lượng mưa từ 250 - 350 mm. Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Hà Tĩnh có mưa phổ biến từ 150 - 250 mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên có mưa từ 100 - 200 mm; các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa từ 50 - 150 mm. Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 khiến nhiều khu vực đô thị, thành phố các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nguy cơ ngập úng. Lũ quét và sạt lở đất gia tăng trở lại ở các tỉnh miền núi phía bắc, khi khu vực này đã có mưa liên tục từ đầu tháng 6 đến nay.

Chủ động cấm biển, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Sáng 15.7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp trực tuyến với các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2. Ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) yêu cầu các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão phải hoàn thành công việc chuẩn bị ứng phó trong ngày 16.7 và chủ động ra lệnh cấm biển không cho tàu, thuyền ra khơi. Những tỉnh đã được dự báo sẽ có mưa lớn rà soát toàn bộ công trình hồ đập, đánh giá khả năng tích nước, đảm bảo an toàn cho công trình, riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ chủ động rút nước đệm, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn và khả năng hồ chứa ở Sơn La, Hòa Bình phải xả lũ.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng huy động 289.223 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ với trên 86.319 phương tiện, thiết bị tham gia công tác phòng chống bão số 2, sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu nạn. Trong đó, có 6 máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân; 6 tàu của Quân chủng Hải quân; 4 tàu của Cảnh sát biển và 58 tàu của Bộ đội biên phòng cùng hàng trăm xe lội nước, xe đặc chủng của các quân khu 1, 2, 3, 4, 5 ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Phan Hậu