Chiều 8.4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt được một tàu hút cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Cụ thể, lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang tàu không có số hiệu, không có biển kiểm soát, do lái tàu Vũ Xuân Hùng (37 tuổi, trú tại khu 16, phường Ngọc Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, đang hút cát tại đây. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tàu đã hút được khoảng 30 m3 cát.