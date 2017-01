Chiều 12.1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, trú tại xã Đắk R’moon, TX.Gia Nghĩa) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông r a lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 6.9.2014, Hiếu vào chòi rẫy của ông Hùng ở thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, TX.Gia Nghĩa chơi. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, anh Đặng Văn Bốn (44 tuổi, người làm rẫy trên địa bàn) đi làm rẫy về thì xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Trung Hiếu. Trong lúc xô xát, Hiếu lấy con dao chém nhiều nhát vào người anh Bốn, khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 15.9.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Hiếu để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Ngày 18.9.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hiếu về tội giết người.