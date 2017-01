Trước đó, đêm 14.1, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng (C46) Bộ Công an phối hợp với PC46 Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra 1 xe container và 5 chiếc xe tải khác (đang xuống hàng từ container) ở kho hàng của doanh nghiệp tư nhân Nam Thái (quốc lộ 13, P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An, Bình Dương).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 1.049 thùng rượu ngoại nhập lậu (gần 10.000 chai), trên 1.000 thùng sữa, 99 thùng bài (52 lá)… tổng trị giá khoảng 7 tỉ đồng.

Vũ và Cường khai nhận sau khi hàng hóa được nhập lậu từ nước ngoài về rồi tập kết ở kho hàng của doanh nghiệp Nam Thái, Cường dùng kìm cộng lực phá vỡ niêm chì để dỡ hàng xuống các xe tải mang đi bán.

Ngoài ra, Vũ và Cường còn sử dụng một kho hàng ở Q.Thủ Đức (TP.HCM) làm nơi trung chuyển hàng nhập lậu, thiết bị điện máy đã qua sử dụng như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh…

Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, 5 xe tải và mở rộng điều tra.

tin liên quan Lợi dụng quá cảnh hàng hóa, buôn lậu rượu ngoại, sữa ngoại vào Việt Nam Chủ lô hàng trên là một công ty có địa chỉ tại TP.HCM. Tất cả đều là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, với tổng trị giá gần 10 tỉ đồng.

Đỗ Trường