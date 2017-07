Đây là đối tượng trước đó đã kéo theo 20 đàn em, chém chết người tại một quán cà phê ở xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom).

Dẫn 20 đàn em đi giải quyết mâu thuẫn

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 22.6, Tuấn Chanh dẫn theo Lê Trung Hiếu, Phan Văn Thuận, Đinh Hoàng Trương, Lê Trung Hậu và một số đối tượng khác (khoảng 20 người) đi trên 10 xe gắn máy, cầm theo hung khí đến quán cà phê võng “Góc Khuất” thuộc ấp Phú Sơn (xã Bắc Sơn). Khi đến trước cổng, khoảng 10 đối tượng cầm theo hung khí xông vào quán. Thấy vậy, nhân viên và khách trong quán hốt hoảng, bỏ chạy tán loạn. Lúc này, anh Lê Thành Long (24 tuổi) và Phan Thanh Phong (27 tuổi, cùng ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) đang ngồi uống cà phê trong quán cũng bỏ chạy được khoảng 15m thì bị nhóm thanh niên đuổi theo chém liên tục. Hậu quả, anh Long bị chém 8 nhát tử vong , trong khi anh Phong cũng bị chém trọng thương phải đưa đi cấp cứu.

tin liên quan Điều tra vụ nhóm côn đồ truy sát, chém chết người ở Sài Gòn Trong lúc 3 thanh niên đang đi bộ trong hẻm thì bị 1 nhóm 6 người đi trên 2 xe máy dùng hung khí đuổi chém khiến 1 người chết tại chỗ.

Qua làm việc với một số nhân chứng tại hiện trường, cơ quan công an xác định, Tuấn Chanh là người trực tiếp cầm dao chém Long và Phong. Ngoài ra, các đối tượng tham gia vụ chém anh Long và Phong gồm Lê Trung Hiếu, Phan Văn Thuận, Đinh Hoàng Trương, Lê Trung Hậu… Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng đã thu giữ 7 cây mã tấu và tuýt sắt dài gần 1 m và nhiều hung khí khác.



Chém người do tranh giành bảo kê?

Theo một cán bộ phòng PC45, tham gia điều tra vụ án, bước đầu nguyên nhân có thể do mâu thuẫn từ trước trong làm ăn giữa 2 nạn nhân với băng nhóm của Tuấn Chanh dẫn đến vụ án mạng. Sau khi Tuấn Chanh bị bắt, hai đàn em là Trần Đức Tiến (25 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) và Phan Nhật Linh (21 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom) cũng đã ra đầu thú và khai nhận cùng Tuấn và một số đối tượng khác tham gia vụ việc. “Trước đó, nhóm Nhật Vườn Xoài cầm theo vũ khí qua xã Hố Nai 3 (H. Trảng Bom) tìm Tuấn để chém do mâu thuẫn trong làm ăn. Sau đó, Tuấn huy động anh em đi tìm nhóm của Nhật để trả thù”, Linh khai nhận tại cơ quan điều tra.

Theo xác minh của công an, Tuấn Chanh là đối tượng giang hồ cộm cán ở khu vực xã Hố Nai 3, Bắc Sơn (H. Trảng Bom), thường xuyên tụ tập các đèn em để ăn nhậu, thực hiện bảo kê, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Hiện phòng PC45 đang phối hợp với Công an H.Trảng Bom tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để phục vụ điều tra. Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng còn lại tham gia vụ việc trên đang bỏ trốn, nhanh chóng đến cơ quan điều tra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Khánh Nguyễn