Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 13.7, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn sông Thu Bồn, đoạn qua xã Điện Phong (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), thì phát hiện 5 tàu kẹp lại sát nhau đang hút cát trái phép.

Các tàu trên bao gồm: tàu mang số hiệu QNa-0966 do ông Tăng Đường Quang (30 tuổi, ở H.Hiệp Đức, Quảng Nam) điều khiển; tàu mang số hiệu QNa-1102 do ông Hồ Văn Phương (36 tuổi, ở xã Duy Châu, H.Duy Xuyên,Quảng Nam) điều khiển; tàu mang số hiệu QNa-1096 do ông Nguyễn Tấn (43 tuổi, ở TT. Nam Phước, H.Duy Xuyên) điều khiển và hai chiếc tàu mang số hiệu QNa-1891 do ông Mai Văn Đạt (22 tuổi), tàu mang số hiệu QNa-1034 do ông Phạm Ngồi (42 tuổi, cả hai đều ở xã Duy Thu, H.Duy Xuyên) điều khiển.



Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận và yêu cầu các chủ tàu dừng ngay hoạt động hút cát trái phép. Tại thời điểm bắt quả tang, trên 5 chiếc tàu có gần 170 m3 cát.

Trước đó, chiều 12.7, tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường cũng đã bắt quả tang 2 tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Thu Bồn đoạn qua xã Duy Tân và Duy Thu (H.Duy Xuyên), với tổng khối lượng đã khai thác trái phép thu được trên hai tàu khoảng 300 m3.

Hiện tổ công tác cũng đã lập biên bản tạm giữ 5 tàu và các thiết bị hút cát để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường