Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 27.12, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 37B - 015.36 do tài xế Hồ Văn Sáng (40 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng bắc - nam, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.



Lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 14 thùng xốp gồm chân, đuôi trâu bò có trọng lượng hơn 1 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hồ Văn Sáng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nêu trên.

Bước đầu, tài xế Sáng khai nhận chở thuê số chân và đuôi trâu bò thối vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Chủ hàng là một người ngụ tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao toàn bộ số thực phẩm bẩn này cho cơ quan chức năng để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Phạm Đức