Sáng 9.10, đại tá Bùi Nguyên Tiến, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, xác nhận Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Nghệ An) vừa phát hiện, bắt giữ ông Vũ Thái Quảng (43 tuổi, nguyên quán tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) theo lệnh truy nã của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quảng bị bắt giữ tại địa chỉ thường trú ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.



Ông Quảng là phóng viên thường trú tại Nghệ An của một tờ báo có trụ sở ở Hà Nội. Tuy nhiên, ông Quảng không có trong danh sách đăng ký phóng viên thường trú tại Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Nghệ An.

Theo hồ sơ từ website về thông tin truy nã của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Thái Quảng bị truy nã từ năm 1999 về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Lệnh truy nã do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định, số 1516, ngày 5.10.1999. Sau thời gian lẩn trốn, ông Quảng về Nghệ An và làm phóng viên thường trú của một tờ báo.

Yên Phong