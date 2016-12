Ngày 29.12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã chuyển đối tượng Cao Ánh Sơn (27 tuổi, ngụ Đăk Lắk) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 21.4.2008, Sơn cùng Lê Đức Anh (29 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) rủ nhau vào nhà bà H.T.N (59 tuổi, ngụ xã La Ngà, Định Quán) trộm cắp tài sản.

Sau khi đột nhập vào nhà khống chế bà N và lục lọi lấy được145 triệu đồng, cả hai đã thay nhau hãm hiếp bà N. rồi bỏ trốn. Lê Đức Anh bị công an bắt giữ ngay sau đó, còn Sơn đã bỏ trốn nên Công an tỉnh Đồng Nai đã phát lệnh truy nã

Sau nhiều năm truy tìm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 12.2016, lực lượng trinh sát PC52 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Sơn đang sinh sống tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cùng với vợ con.

tin liên quan Bị bắt sau 26 năm trốn lệnh truy nã Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa phát hiện và bắt giữ Kiều Đại Thắng (56 tuổi, tên thật là Kiều Quang Khải) bị truy nã về hành vi giết người sau 26 năm bỏ trốn.

Chiều ngày 28.12, trinh sát PC52 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an địa phương ập vào nơi ở của Sơn và bắt giữ đối tượng bị truy nã Cao Ánh Sơn. Khám xét nơi ở của Sơn, công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng Rulo cùng 27 viên đạn.