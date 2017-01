Bắt nhanh nghi can sát hại nữ sinh bỏ trong thùng xốp

Tối 13.1, một lãnh đạo của Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của quận đã bắt được Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) nghi liên quan đến vụ sát hại nữ sinh N.T.T.H (15 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, học sinh lớp 9) vào tối 12.1.

tin liên quan Nghi phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi là bạn học của nạn nhân Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngay trong ngày 13.1, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã bắt được nghi phạm liên quan đến vụ sát hại nữ sinh 15 tuổi. Nạn nhân được phát hiện ở chung cư Hà Đô (Q.Gò Vấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 13.1, bảo vệ chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công (P.3, Q.Gò Vấp) phát hiện hai người lạ mặt (không phải cư dân ở chung cư - PV) khiêng một thùng xốp lớn từ tầng 6 xuống tầng 5 trong cầu thang bộ thoát hiểm có nhiều biểu hiện khả nghi nên chặn lại kiểm tra. Lúc này, hai người lạ mặt đi gọi điện cho ai đó không được, rồi bỏ đi luôn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bảo vệ chung cư trình báo công an địa phương. Khi công an kiểm tra thùng xốp thì phát hiện bên trong là thi thể một cô gái. Xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nạn nhân là em N.T.T.H.