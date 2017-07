Theo đó, cơ sở thu mua tôm do ông Trần Quốc Trung (34 tuổi, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) làm chủ đang cho 3 công nhân bơm tạp chất CMC (bột) vào tôm sú để tăng trọng lượng. Đoàn thu giữ khoảng 60 kg tôm sú nguyên liệu, 1 máy cao áp dùng để bơm CMC vào tôm và khoảng 20 lít CMC được pha sẵn. Cũng tại khu vực trên, đoàn phát hiện cơ sở thu mua tôm do ông Trần Quốc Khải (37 tuổi) làm chủ đang cho 5 công nhân bơm tạp chất Agar (rau câu) và CMC vào tôm sú nguyên liệu. Đoàn thu giữ khoảng 100 kg tôm sú nguyên liệu, 1 máy cao áp, 5 đầu dây gắn kim bơm, khoảng 150 lít Agar và CMC.



Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tôm bơm tạp chất cùng tang vật có liên quan của 2 cơ sở trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh Phong