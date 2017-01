Sáng nay (11.1), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 7 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng TMCP Đại Tín ( Trustbank ). Ngoài ra, có 2 bị can bị khởi tố nhưng được tại ngoại để điều tra.