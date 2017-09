Khai báo với cơ quan công an, Lê Xuân Lộc cho biết do có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Minh từ tháng 3.2017, nên nảy sinh ý định trả thù. Đến 23 giờ ngày 4.7, Lê Xuân Lộc nảy sinh ý nghĩ đốt nhà anh Minh để trả thù . Rạng sáng 5.7, Lê Xuân Lộc đi mua 2 can xăng (loại can 20 lít) và đổ vào cửa nhà a Minh, sau đó châm lửa đốt. Vụ cháy đã hủy hoại một số tài sản trong nhà anh Minh, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.