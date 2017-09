Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn dầu khí Việt Nam về hành cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng về hành vi này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam; Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam ( PVC ).

Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét đã được Viện Kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Được biết, cả 4 bị can khởi tố nêu trên có liên quan đến sai phạm các nguyên tắc về tài chính trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Mặc dù mới có chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án, chưa ký hợp đồng, nhưng trước đó Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã làm thủ tục chuyển 8,2 triệu USD và hơn 1317 tỉ đồng cho Ban Quản lý dự án điện lực để tạm ứng 6,6 triệu USD và 1312 tỉ cho PVC, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lãi phát sinh thời điểm tạm ứng đến thời điểm hợp đồng EPC có hiệu lực (11.10.2011) hơn 51,7 tỉ đồng và hơn 66.000 USD.

Cơ quan tố tụng xác định, các khoản thiệt hại gây ra do trách nhiệm của Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí Việt Nam và một số cá nhân có liên quan.

Thái Sơn