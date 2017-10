Văn phòng T.Ư Đảng chiều nay (6.10) vừa phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị T.Ư 6. Theo đó, buổi sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã nghe ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.



Thông cáo cho hay, Ban Chấp hành T.Ư Đảng thảo luận và đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII, gồm: Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng; và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Ông Phan Đình Trạc là Trưởng Ban Nội chính T.Ư. Ông Trạc sinh năm 1958, tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông Phan Đình Trạc có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, cử nhân Luật.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12 và 13. Trước khi được điều động làm Phó Ban Nội chính T.Ư từ tháng 1.2013, rồi quyền Trưởng Ban Nội chính T.Ư kể từ tháng 2.2015, ông từng là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Ông là ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa 11, 12.



Ông Nguyễn Xuân Thắng là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Thắng sinh năm 1957, tại Thanh Chương, Nghệ An, có học hàm giáo sư và học vị tiến sĩ kinh tế.

Trước khi được phân công làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hồi tháng 4.2016, ông Thắng có 5 năm làm Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Trước đó, từ 2007 - 2011, ông là Phó chủ tịch của Viện này. Ông là ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa 11 và 12.

Chí Hiếu