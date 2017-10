Thực hiện: Hà Nhân - Thanh Tâm Thực hiện: Hà Nhân - Thanh Tâm Xâm hại 2 lần, cho 2 triệu nhưng lấy lại 1 triệu



Ngày 11.10, báo Thanh Niên đã nhận được thư kêu cứu của em H. (ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM). Theo thư trình bày, bà T. (góa chồng nhiều năm nay) đã 2 lần đưa em H. vào một nhà nghỉ ở H.Củ Chi và chủ động thực hiện hành vi xâm hại tình dục . Sau khi thực hiện hành vi, bà T. có cho em 2 triệu đồng nhưng sau đó đã lấy lại 1 triệu đồng.

Ông N., bố nuôi của H. kể: "Tôi có thuê mặt bằng của bà T. để mở quán bán đồ ăn lấy tiền làm từ thiện. Quán của tôi ở trước cửa nhà bà T. Tôi thường hay cho cơm từ thiện và nhiều lần H. đến xin cơm. Biết H. mồ côi cha mẹ, tôi đưa cháu về nuôi, cho đi học và thời gian rảnh rỗi thì phụ trông coi quán. Ngày 28.6, tôi có la rầy cháu về việc làm mất xe máy của khách. Hai bố con có to tiếng và tôi có hù cháu là nếu cháu làm mất xe thì đưa cháu đi trại giáo dưỡng. Ngay lúc đó, bà T. từ trong nhà đi ra, kéo cháu H. vào nhà nói gì đó, 20 phút sau cháu H. ra xin lỗi tôi. Sau khi xin lỗi bố xong thì H. ra bên đường, chỗ xe bán thuốc lá ngồi. Không lâu sau thì bà T. chạy xe máy từ trong nhà ra và H. cũng chạy bộ đi. Tôi thấy bất thường nên chạy theo và phát hiện cháu H. lên xe bà T. chở đi".

"Tối hôm đó không thấy cháu H. về nên tôi có hỏi bà T. chở cháu đi đâu. Bà không trả lời thẳng mà la tôi. Bà nói nó là gì của anh mà anh đi kiếm nó. Nó không thích ở với anh thì nó đi", ông N. thuật lại.

Ông N. cho biết: "Khi H. bỏ đi, tôi đi tìm, đến 10 ngày sau thì nghe người quen nói thấy cháu ở Củ Chi. Cháu bình thường mê chơi game nên tôi lên đó kiếm và gặp cháu ở quán internet. Khi gặp, tôi thấy tay cháu cầm chai thuốc, tôi hỏi sao phải dùng thuốc thì cháu nói cháu bị bệnh ở bộ phận sinh dục. Ngay hôm đó tôi đưa cháu về nhà và đưa đi khám bệnh".

Ngày 31.8, ông N. đưa H. đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hóc Môn. Bác sĩ kết luận H. bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh. Theo bác sĩ những triệu chứng trên do quan hệ tình dục không an toàn.

"Lúc trở về tâm lý cháu bất thường lắm, tôi phải nhờ một người quen nói chuyện với cháu thì được biết lợi dụng lúc bố con tôi gây gổ, bà T. đã dụ dỗ cháu ra khỏi nhà, đưa vào nhà nghỉ ở Củ Chi và quan hệ tình dục hai lần...", ông N. trình bày.

Nạn nhân có biểu hiện trầm cảm

Tính đến nay, sự việc xảy ra đã 3 tháng nhưng bộ phận sinh dục của em H. vẫn chưa dứt triệu chứng viêm nhiễm, còn tinh thần thì vô cùng hoảng loạn.

Ông N. cho biết từ ngày xảy ra vụ việc, H. chỉ ở trong phòng, đóng kín cửa và chơi điện thoại. Khi ông lấy lại điện thoại thì H. đập phá, la hét và đòi đập đầu vào tường.



"Có đêm đang ngủ cháu giật mình, la hét và bảo mình bị bệnh, sau này không thể có vợ có con. Từ ngày đó đến giờ tính tình H. thất thường, hay cáu gắt. Có khi gọi con ăn con cũng cáu, muốn nói chuyện với cháu cũng không được", ông N. lo lắng.

Ông N. cho biết: "Từ ngày xảy ra sự việc, tôi cấm cháu H. nói chuyện với bà T. Khi tôi nói chuyện này với bà T. thì bà hù dọa cho người đánh tôi. Tôi đành đóng cửa quán, trả mặt bằng đang kinh doanh cho bà T. và dọn đi nơi khác để ở".

Khó xử lý?

Theo ông N., khi phát hiện vụ việc, ông đã làm đơn trình báo cho Công an xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn. Sau đó đơn của ông được chuyển cho công an H.Củ Chi. "Công an H.Củ Chi có mời tôi lên và nói không đủ chứng cứ", ông N. trình bày.

Ông N. bức xúc: "Con nuôi của tôi vốn là trẻ mồ côi, đã thiệt thòi nhiều. Giờ có dấu hiệu trầm cảm ngày càng nặng sau khi bị xâm hại . Tôi không cam lòng im lặng. Tôi mong cơ quan chức năng và các luật sư hãy hỗ trợ đòi công lý, công bằng cho con tôi".

Hiện luật sư (LS) Đỗ Ngọc Thanh và Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, thuộc Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM) nhận bảo vệ miễn phí cho cháu H.

"Sau khi tiếp nhận vụ việc tại Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM, chúng tôi đã làm các thủ tục và làm việc với Công an H.Củ Chi. Công an H.Củ Chi đã mời gia đình em H. và bà T. lên làm việc và đối chất và đang trong quá trình xác minh, làm rõ", LS Trần Thị Ngọc Nữ cho biết.



LS Ngọc Nữ cũng cho biết thêm, trong 6 tháng qua, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM đã tiếp nhận 7 trường hợp trẻ em nam bị xâm hại tình dục. Đa số nạn nhân là trẻ em nghiệm game, bỏ học và cần tiền chơi game nên bị kẻ xấu lợi dụng. Đối tượng xâm hại trẻ em nam đa số là đàn ông lớn tuổi, riêng trường hợp của H. là đặc biệt, bị một phụ nữ lớn tuổi xâm hại. Thực tế tiếp xúc những nạn nhân cho thấy trẻ em nam cũng bị tổn thương về thể chất và tinh thần không kém nạn nhân nữ. Sau khi bị xâm hại, nhiều em có dấu hiệu bị tự kỷ. Tuy nhiên, hiện nay các phụ huynh có con trai khá chủ quan và ít có biện pháp giáo dục, phòng ngừa bị xâm hại tình dục cho trẻ.

