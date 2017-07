Theo đó, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, trên tuyến QL7 (đoạn qua địa bàn H.Tương Dương), lực lượng CSGT Công an H.Tương Dương phát hiện Xồng Bá Tênh (31 tuổi, ngụ bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) chạy xe máy có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông nên cho dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Sau khi xin bỏ qua lỗi vi phạm không được, Tênh đã ôm chiếc ba lô bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng bị lực lượng bắt giữ.

Kiểm tra ba lô, bên trong có 20 bánh heroin. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tênh khai mua số ma túy trên từ Lào đem về Nghệ An tiêu thụ.





Phan Ngọc