Theo thông tin ban đầu, ngày 10.12.2016, bà C. kết bạn qua Facebook với một người tên Addison Jacobs, tự xưng là chỉ huy một đơn vị quân đội Mỹ đóng quân tại Kabul (Afghanistan), còn 2 tháng nữa xuất ngũ, về Mỹ. Bà C. và Jacobs liên tục nhắn tin trao đổi bằng tiếng... Việt! Ít ngày sau, Jacobs ngỏ lời yêu bà C., muốn kết hôn và bảo lãnh bà qua Mỹ sống.

Với thủ đoạn phổ biến, ngày 28.12.2016, Jacobs nhắn tin đề nghị bà C. cho số điện thoại, địa chỉ để gửi 350.000 USD nhờ bà giữ giùm, sau khi xuất ngũ sẽ về VN thăm và lấy lại tiền, đồng thời ngỏ ý gửi tặng bà một số quà rất giá trị. Ngày 30.12, bà C. nhận điện thoại của một phụ nữ tự xưng là nhân viên lưu giữ kiện hàng, cô ta nói nếu muốn nhận kiện hàng từ Kabul, bà C. phải đóng lệ phí hơn 366 triệu đồng.

Bà C. đã 3 lần gửi tiền vào các tài khoản của hai chi nhánh ngân hàng tại Phan Thiết (Bình Thuận) với tên chủ tài khoản là P.T.T.H. Sau khi chuyển tiền, không thấy kiện hàng nào gửi đến, bà C. gọi điện cho người xưng là nhân viên giữ kiện hàng nhưng không liên lạc được.

Nghi ngờ bị lừa, bà C. đến Công an H.Cát Tiên trình báo. Bà C. đang có chồng là một cán bộ đầu ngành của H.Cát Tiên.

Lâm Viên