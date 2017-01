Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết tình hình an ninh, chính trị dịp tết được đảm bảo ổn định. Trong 4 ngày từ 29 đến mùng 2 tết 33 vụ phạm pháp hình sự (giảm hơn 10% so với cùng kỳ tết năm trước), tỉ lệ khám phá án đạt hơn 63%.