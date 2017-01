Sáng 25.1 (28 tháng Chạp), Công an TP.HCM ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam (tương tự mô hình hình sự đặc nhiệm “săn bắt cướp” như trước đây - PV) trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC45).

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam phụ trách 5 địa bàn là Q.7, Q.8, Q.Bình Tân, H.Bình Chánh và H.Nhà Bè.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay cảnh sát hình sự đặc nhiệm được thành lập trong điều kiện tình hình mới để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên đường phố. Do đó Công an TP đã báo cáo, đề xuất và được Bộ Công an đồng ý việc thực hiện thí điểm Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 1 cấp.

tin liên quan Oai hùng Đội SBC Chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, về việc Công an TP nghiên cứu lập lại lực lượng săn bắt cướp được cả người trong ngành và nhiều người dân đồng tình.

“Lãnh đạo TP.HCM, Công an TP đặt yêu cầu trọng tâm Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam phải đi ngay vào hoạt động trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đây được coi là “quả đấm thép” của lực lượng Công an TP trong đấu tranh với tội phạm nói chung và cướp giật nói riêng”, trung tướng Phong nói.

Có mặt tại lễ ra mắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho hay năm 2016, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm hơn 13% so với năm 2015. Tuy nhiên, do phức tạp về địa hình, dân cư nên những vụ cướp giật táo tợn vẫn diễn ra giữa ban ngày, nơi trung tâm buôn bán sầm uất, nhà dân khiến cuộc sống tiếp tục nhức nhối.

“Điều đó cho thấy bọn tội phạm hình sự vẫn chưa nhận được những cú đòn nhớ đời, phải trả giá ngay tức khắc từ lực lượng chức năng khiến chúng phải run sợ. Đó chính là lý do khiến TP kiên trì theo đuổi xây dựng một lực lượng công an tinh nhuệ, đóng vai trò là quả đấm thép trong trấn áp tội phạm. Đội quân ấy nhất định phải làm được hai việc lớn: Tội phạm nghe đến phải bạt vía kinh hồn, nhân dân đặt trọn niềm tin tưởng”, ông Thăng nhấn mạnh.

Ngay trong lễ ra mắt, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng nam đã tiến hành tuyên thệ, biểu diễn võ thuật và xuất quân.

Ông Thăng giao nhiệm vụ kể từ hôm nay TP sẽ an toàn hơn, đó không chỉ là cam kết mà phải là hiện thực.

“Người dân và bạn bè, du khách đang hướng về chúng ta ở đây, chờ đợi và tin tưởng. Hãy phát huy truyền thống vẻ vang của đội săn bắt cướp lừng danh trước đây, truy đuổi tội phạm đến tận hang cùng ngõ hẻm. Không cho chúng tấc đất nào để tác oai, tác quái. Hãy biến ngày hôm nay thành ngày hy vọng cho người dân, đồng thời bắt đầu những giây phút đen tối nhất của bọn tội phạm”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Để người dân không thấp thỏm lo âu về trộm cắp, cướp giật

Ý tưởng thành lập đội “săn bắt cướp” được Bí thư Đinh La Thăng đưa ra trong buổi làm việc với Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tình hình an ninh trật tự vào ngày 17.2.2016. Tại cuộc họp đó, ông Thăng nói để đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân, môi trường kinh doanh lành mạnh là nhiệm vụ quan trọng. TP.HCM hướng đến văn minh, hiện đại, nghĩa tình thì phải dẹp sạch tệ nạn ma túy, cướp giật, trộm cắp. Sau đó gợi ý Công an TP có thể tái lập lực lượng săn bắt cướp hiệu quả như trước đây để có thêm một lực lượng phản ứng nhanh, góp phần bảo vệ an ninh cho người dân, du khách. “Cuộc sống người dân đầy đủ, no ấm nhưng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu về trộm cắp, cướp giật thì không thể là TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình được”, ông Thăng nói.

tin liên quan Bí thư Đinh La Thăng: Công an phải giỏi võ để tội phạm khiếp sợ "Tội phạm mỗi khi nghe đến PC45 vừa dũng cảm vừa giỏi võ phải khiếp sợ và tránh xa", Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói.

Trung Hiếu