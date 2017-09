Long An: Va chạm với xe cứu thương, 2 người bị thương nặng Khoảng 11 giờ 40 ngày 28.9, tài xế Trần Phước Hợp (23 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe cứu thương BS 51B - 089.08 lưu thông trên đường tỉnh 819, hướng từ An Giang về TP.HCM. Khi đến Km 31+600 thuộc xã Vĩnh Đại, H.Tân Hưng (Long An) xe cứu thương xảy ra va chạm với xe máy BS 62N1 - 464.09 do anh Nguyễn Thái Bình (19 tuổi) điều khiển chở Nguyễn Tấn Xuyên (17 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh, H. Bến Lức), đang lưu thông cùng chiều. Do xe máy bất ngờ rẽ sang trái đường nhưng không bật đèn xi nhan, xe cứu thương không xử lý kịp tông trực diện vào xe máy khiến xe máy văng xa gần 10 m. Theo Trung tâm y tế H.Tân Hưng cả hai người đi trên xe máy đều bị gãy chân, xuất huyết não và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Khôi Nguyên