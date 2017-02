Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết trong 7 ngày tết Đinh Dậu, tình trạng ùn tắc tại các tuyến giao thông ra vào Hà Nội, TP.HCM đều giảm. Tuy nhiên, bình quân mỗi ngày có 29 người chết do tai nạn giao thông (TNGT). Đã xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh, Long An, Lâm Đồng và Đồng Nai. Tai nạn đường sắt tăng cao cả 3 tiêu chí, với 8 vụ, làm chết 6 người, 11 người bị thương.

Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), từ 26.1 - 1.2 có 36.843 trường hợp khám, cấp cứu do TNGT, tăng nhẹ so với dịp Tết Nguyên đán 2016 (36.330 trường hợp). Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết tai nạn gia tăng dịp tết do vẫn còn tâm lý nể nang trong việc xử lý của lực lượng chức năng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Có 2/4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện, là vụ tai nạn xe khách tại Quảng Ninh do xe nổ lốp, đâm vách núi và vụ tai nạn đường sắt tại Đồng Nai dù nguyên nhân trực tiếp là lái xe khách cố tình vượt đường ngang khi đã thấy đoàn tàu.

Nhưng cũng cần xem xét trách nhiệm của địa phương, Bộ GTVT đã chỉ đạo cảnh giới 7 lối đi dân sinh trên địa bàn, nhưng địa phương và đơn vị thực hiện không tổ chức cảnh giới.

Mai Hà