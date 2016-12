Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút, Sở chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng 4 nhận được tín hiệu cứu nạn của tàu cá QNg-96248.TS do anh Lê Văn Lời (31 tuổi ở xã An Vĩnh, H.Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu bị nạn ở Tây Nam đảo Đá Nam cách khoảng gần 1 hải lý, do điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, tầm nhìn hạn chế, tàu bị mắc cạn, bục đáy, nước tràn vào khoang, tàu bị chìm. Bộ tư lệnh Vùng 4 đã nhanh chóng chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Nam tập trung lực lượng, dùng xuồng cơ động ra vị trí tàu bị nạn để hỗ trợ.



Các ngư dân bị nạn được đưa lên đảo Đá Nam (Trường Sa) Các ngư dân bị nạn được đưa lên đảo Đá Nam (Trường Sa)

Đến 7 giờ 30 phút toàn bộ thuyền viên đã được cán bộ, chiến sĩ đưa lên đảo an toàn. Chỉ huy đảo Đá Nam đã thăm hỏi, động viên, bố trí nơi ăn nghỉ, chỉ đạo tổ quân y thăm khám sức khỏe, 10 thuyền viên tinh thần tốt, sức khỏe ổn định.

Tàu ngư dân bị chìm trên biển Tàu ngư dân bị chìm trên biển



Hiện Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang liên lạc với các tàu cá gần khu vực, đồng thời đề xuất các phương án để đưa ngư dân vào đất liền.

Vũ Hưởng - Phạm Bằng