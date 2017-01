Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết yên tâm, phấn khởi đón xuân, từ ngày 25.1, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội thi “Bánh chưng xanh”.

Hội thi “Bánh chưng xanh” năm nay diễn ra từ ngày 25 - 26.1 với các nội dung thi: Gói bánh nhanh, hình thức đẹp; đủ số lượng theo quân số của từng cơ quan và đơn vị; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng ngon.

Các đội đại diện cho các cơ quan trực thuộc và Hải đội 401, mỗi đội gồm 5 thành viên là cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng 1 đoàn viên nữ của thị trấn An Thới, Phú Quốc (Kiên Giang), đã cùng nhau thi tài nấu bánh chưng.

Trong những ngày cuối năm, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên về hậu cần, kỹ thuật, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 cũng náo nức đón tết bằng việc trang trí tranh, ảnh, câu đối, hoa, mâm ngũ quả, trang trí bàn thờ tổ quốc…

Trước đó, đơn vị cũng đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Sắc Xuân biên giới” với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi nổi, mang hơi thở của mùa xuân do các nghệ sĩ "cây nhà lá vườn" của BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Trung tâm VHTT& DL H.Phú Quốc, Trường THCS An Thới 1 (Phú Quốc) và các bạn đoàn viên thanh niên Thị trấn An Thới biểu diễn.

Cùng với các tiết mục văn nghệ, trong Chương trình giao lưu còn diễn ra các cuộc thi gói bánh chưng, thi làm hoa mai giấy, viết thư pháp với sự phối hợp giữa các bạn đoàn viên thanh niên Thị trấn An Thới và các chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện.

Chiến sĩ Lâm Hữu Trường (Tàu CSB 6003 thuộc Hải đội 401) chia sẻ: “Chúng tôi xem tàu như là ngôi nhà thứ hai của mình. Tuy đón tết xa nhà nhưng chúng tôi luôn giữ vững tinh thần của mình, vui xuân không quên nhiệm vụ”.

Quốc Cường - Xuân Lam