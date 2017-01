Ngày 3.1, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) thụ lý điều tra vụ việc Phạm Hồng Thái (32 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) dùng lựu đạn đe dọa tính mạng của người khác.

Theo thông tin ban đầu, tối 2.1, sau khi nhậu xong, Thái cầm một quả lựu đạn tới nhà anh H.Đ.B (38 tuổi, ngụ P.4, TP.Vũng Tàu) trong lúc anh B. cùng gia đình và nhiều người khác đang uống bia, hát karaoke. Đến nơi, Thái móc quả lựu đạn ra và giật chốt nên anh B. phải giật lấy rồi cầm chặt quả lựu đạn, quật ngã Thái, kêu người tới giúp. Sau đó, quả lựu đạn được đưa đến Công an P.4. Ban Chỉ huy quân sự TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đến trụ sở Công an P.4 dùng dây buộc quả lựu đạn lại, mang đi khỏi trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thái khai nhận khoảng 3 tháng trước có xảy ra mâu thuẫn với anh B. nên mang quả lựu đạn ra dọa. Thái nhặt được quả lựu đạn trên núi Lớn (TP.Vũng Tàu). Theo một cán bộ công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TP.Vũng Tàu, quả lựu đạn trên là loại dùng để tập luyện, không có thuốc nổ.



Còn anh B. cho biết khoảng 15 giờ ngày 3.1, Thái đến nhà anh xin lỗi vì đã mang lựu đạn ra dọa gia đình anh và xin anh... “nhận làm đệ tử vì chưa thấy ai gan như anh B.”. Ngay sau đó, anh B. đã báo Công an P.4 đến đưa người này về làm việc.

Nguyễn Long