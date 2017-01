Số pháo trên đường N.H.Đ và N.H.H đi giao. ẢNH: GIANG PHƯƠNG Khoảng 19 giờ ngày 24.1, tại khu vực chợ hoa xuân (khu vực công viên Thắng Lợi), thuộc KP.1, P.1, TP.Tây Ninh, Công an P.1 đã bắt quả tang N.H.Đ (17 tuổi) và N.H.H (18 tuổi, cùng ngụ KP.Hiệp Bình, P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) đang vận chuyển, chuẩn bị bán 300 viên pháo lậu

Thông tin ban đầu, Đ. khai nhận mua pháo lậu lại từ một số đối tượng về bán kiếm lời. Vào thời điểm trên, Đ. chở H. mang theo 2 bịch pháo lậu chứa 300 viên (loại hình quả banh đủ màu) để giao cho khách.



Trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Công an P.1 thấy xe máy do Đ. điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính phương tiện thì phát hiện số pháo trên. Đ. và H. bị đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Trước đó, tối 21.1, tại căn nhà ở tổ 20, ấp Tân Trung, xã Tân Hà (H.Tân Châu), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ xe gắn máy BS 51B - 142.26 do Lê Minh Hoàng (30 tuổi, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, H.Tân Châu) điều khiển đang vận chuyển 11,5 kg pháo nổ (cùng loại hình quả banh).

Hoàng khai nhận số pháo trên do Hoàng trực tiếp sang Campuchia mua đem về Việt Nam bán lại kiếm lời, khi đang đến số nhà trên thì bị bắt giữ.

Cũng trong tối 21.1, tại ấp Hội Phú, xã Tân Hội, H.Tân Châu; tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phát hiện, truy đuổi và bắt quả tang Phạm Văn Tài (30 tuổi), Hoàng Văn Nam (20 tuổi) và Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, cùng ngụ H.Tân Châu) đang vận chuyển 13,2 kg pháo (10 hộp pháo bông, 10 bịch pháo banh).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tài, Công an Tây Ninh thu giữ thêm 27 cây pháo bông các loại có trọng lượng 11 kg.

Bước đầu điều tra, Tài, Nam, Tâm khai nhận đã sang Campuchia mua pháo đem về VN bán kiếm lời. Khi cả 3 đi trên 2 xe máy đến địa phận trên thì bị tổ công tác phát hiện, truy đuổi, bắt quả tang.

Giang Phương