Ngày 25.9, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 9.2017 do UBND TP.HCM tổ chức, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh thừa nhận nạn “cò” lộng hành trước nhiều bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP đúng như Báo Thanh Niên phản ánh qua bài viết “Cò” khám chữa bệnh lộng hành (số ra ngày 23.9). Theo ông Bỉnh, đây là vấn nạn bức xúc, xảy ra nhiều năm, mặc dù Sở đã nhiều lần phối hợp UBND các quận chỉ đạo công an kiểm tra, xử lý nhưng vẫn chưa dứt điểm được. Nguyên nhân chính là do bệnh viện quá tải, trong khi đó khoảng 50% người bệnh đến từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ, vì muốn được khám nhanh và thiếu thông tin nên nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của “cò”. Ông Bỉnh khẳng định sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm lãnh đạo bệnh viện, phòng khám, bác sĩ móc nối với “cò” để rút tiền người bệnh.



Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong ngày 25.9, nạn “cò” lộng hành trước bệnh viện Da liễu (Q.3), Ung bướu (Q.Bình Thạnh), Chấn thương chỉnh hình (Q.5) có giảm so với những ngày trước. Riêng tại Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic (đường Hòa Hảo, Q.10), mặc dù có công an giữ gìn an ninh trật tự nhưng cách đó vài chục mét vẫn có nhóm “cò” chèo kéo người dân vào phòng khám P.A... Chánh thanh tra Sở Y tế Bùi Minh Trạng cho biết Sở đã có văn bản gửi chủ tịch UBND Q.5, Q.10, Q.3 và Q.Bình Thạnh để phối hợp xử lý dứt điểm nạn “cò”.

Cũng tại buổi họp báo, trước những tiêu cực mãi lộ, đứng chốt ở các đoạn đường cong, xử phạt giao thông gây “bão” dư luận thời gian gần đây trong lực lượng CSGT TP.HCM, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng CSGT mãi lộ là chuyện đau lòng. Ông Hoan khẳng định quan điểm của TP là không bao che mà phải xử lý nghiêm, kỷ luật thích đáng những cá nhân sai phạm, gây bức xúc dư luận xã hội.

Đối với “siêu mạo danh” Nguyễn Lê Hải Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP truyền hình trực tuyến VN (STV) làm giả giấy tờ, con dấu, thẻ tác nghiệp của nhiều cơ quan nhà nước, trong đó có Bộ Công an, Báo Thanh Niên..., ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông, cho biết Sở đã nhận được công văn của Cục An ninh văn hóa - Thông tin truyền thông (Bộ Công an) đề nghị xử lý hành chính. Theo ông Thọ, Sở cũng đang tiếp tục xử lý ông Thanh về việc thiết lập các trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động không có giấy phép.

Thanh Niên