Ngày 3.1, ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, đưa ra lý do đang điều trị bệnh để tiếp tục xin vắng mặt trong phiên xử phúc thẩm “đại án” Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Xây dựng VN hơn 9.000 tỉ đồng.

Về khoản vay 5.190 tỉ đồng tại VNCB vào các ngày 21, 26.8.2013 của nhóm bà Trần Ngọc Bích (là con gái ông Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát), cấp sơ thẩm nhận định Danh chỉ đạo đồng phạm chuyển trái phép từ tài khoản của bà Bích đến tài khoản của Danh. Tiếp đó, Danh chuyển cho ông Thanh để ông Thanh tất toán các khoản vay cũ (cùng số tiền 5.190 tỉ đồng - PV) của nhóm bà Bích tại VNCB. Theo HĐXX sơ thẩm, sự luân chuyển của dòng tiền là trái pháp luật nên cần phải thu hồi từ ông Thanh trở về cho VNCB. Do tiền bị thu hồi ngược về, nên khoản tiền 5.190 tỉ đồng ông Thanh dùng tất toán cho nhóm bà Bích vẫn chưa được trả cho VNCB. Vì thế, khoản vay này sẽ được giải quyết bằng 118 sổ tiết kiệm của nhóm bà Bích đang bị kê biên tại VNCB. Ngoài ra, do 5.190 tỉ đồng bị thu hồi nên bị cáo Danh còn nợ nhóm bà Bích đúng số tiền này, do giới hạn xét xử nên khoản tiền này sẽ được tách ra bằng một vụ kiện dân sự khác nếu nhóm bà Bích có yêu cầu đối với Danh. Với nội dung tuyên án trên, nhóm bà Bích, ông Thanh kháng cáo, đề nghị VNCB hoàn trả lại 5.190 tỉ đồng, 118 sổ tiết kiệm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Danh khai khi tiếp quản Ngân hàng Đại Tín (sau đổi tên thành VNCB) thì tình hình tài chính ngân hàng khó khăn nên Danh và lãnh đạo VNCB chủ trương chi tiền “chăm sóc” khách hàng để huy động nguồn tiền gửi về. Còn việc chăm sóc như thế nào Danh khai do bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) thực hiện; bị cáo Mai khai cách thức “chăm sóc” khách hàng là ngoài lãi suất tiền gửi tiết kiệm thì VNCB phải chi lãi suất vượt trần, khoảng 3 - 4%/tháng, được trả bằng tiền mặt do người của Tân Hiệp Phát đến Tập đoàn Thiên Thanh ký nhận. Tại tòa, những chứng từ giao nhận tiền này đều được nhân viên kế toán VNCB - chi nhánh Sài Gòn là Vũ Thị Như Thảo xác nhận, đã đưa cho người của Tân Hiệp Phát hơn 2.700 tỉ đồng và chứng từ này đều được nộp cho cơ quan điều tra.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Tấn Lộc khai được Bích yêu cầu đến Tập đoàn Thiên Thanh nhận 429 tỉ đồng, ký nhận đưa về cho bà Bích, có thể nhiều hơn nhưng không nhớ. Về khoản tiền hơn 3.000 tỉ đồng các nhân viên Tân Hiệp Phát và Lộc nhận về, bà Bích thừa nhận có yêu cầu nhân viên đến lấy nhưng đây là khoản tiền Phạm Thị Trang (Trang “phố núi”, đã xuất cảnh) trả nợ cho bà, không liên quan đến khoản tiền 5.190 tỉ đồng. Trả lời những câu hỏi của HĐXX, luật sư về quan hệ vay mượn giữa bà Bích và bà Trang, bà Bích cho biết giao dịch vay mượn, trả nợ giữa hai bên chỉ là thỏa thuận miệng, không chứng từ.

Hôm nay (4.1), các luật sư tiếp tục thẩm vấn xung quanh số tiền 5.190 tỉ đồng.

Phan Thương