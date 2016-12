Trưa 21.12, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, tỉnh Long An cho biết hiện lực lượng công an, dân quân phối hợp cùng ngư dân đang tích cực tìm kiếm chị Lê Thị Mỹ Liên (28 tuổi) và con là Ngô Nhật Phú (4 tuổi, ngụ xã Tân Chánh, H.Cần Đước), bị mất tích do chìm ghe trên sông Vàm Cỏ Đông.

tin liên quan Lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, 4 người mất tích (TNO) Đến 18 giờ 30 ngày 20.4, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc H.Châu Thành (Tây Ninh) vẫn chưa tìm được 4 người mất tích do lật ghe trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua bến Tầm Long.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng anh Ngô Văn Thành và chị Lê Thị Mỹ Liên cùng con trai ngủ trong mui ghe đậu ven sông Vàm Cỏ Đông , cạnh hàng dừa nước.

Vị trí ghe đậu là đoạn cua, dòng nước chảy khá mạnh làm thủng lỗ bên mạn ghe, nước tràn vào nhưng vợ chồng anh Thành không hay biết. Đến lúc chiếc ghe dần dần chìm sâu dưới dòng nước thì cả hai mẹ con chị Liên bị trôi lúc nào không hay. Riêng anh Thành chỉ kịp một mình bơi vào bờ thoát chết trong gang tấc.

Dù cố gắng truy hô và tìm phương tiện khác để ra cứu vợ con nhưng anh Thành đành bất lực do đêm khuya, khu vực này lại không có nhà dân xung quanh.

Vợ chồng anh Thành, chị Liên làm nghề đóng đáy bắt cá tôm đã hơn 5 năm nay, mỗi năm vợ chồng đều đi theo ghe lênh đênh theo con nước trên sông Vàm Cỏ Đông mưu sinh. Hai vợ chồng có hai con trai (6 tuổi và 4 tuổi) gửi ở nhà tại xã Tân Chánh cho bà nội nuôi.

Theo anh Thành, cách đây hai ngày, anh về đưa con 4 tuổi là cháu Ngô Nhật Phú lên ghe ở với hai vợ chồng cho vui và dự định mấy hôm nữa đưa về nhà.

Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm ở vùng nước cách cầu Bến Lức 200 m về phía thượng nguồn.

tin liên quan Ghe thủng đáy chìm, 4 người thoát chết (TNO) Một gia đình may mắn thoát chết khi chiếc ghe chở đầy xi măng chìm trên sông Sài Gòn vào rạng sáng 18.7.

Khôi Nguyên