Theo nội dung clip xin lỗi, chị Thắm (34 tuổi, ngụ tại TX.An Nhơn, Bình Định) cho biết chị vô tình đăng lên Facebook khiến nhiều người hiểu nhầm, chia sẻ clip và lan truyền thông tin sai về việc " công an đánh chết dân ". Do vậy, chị Thắm đã gỡ bỏ 2 clip này và xin lỗi mọi người.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 2.1, tổ công tác của Công an huyện Tuy Phước gồm 6 cán bộ chiến sĩ tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn huyện. Theo thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, đây là công tác thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

Lúc này, tổ công tác thấy có một nhóm khoảng hơn 20 người tụ tập nên đến kiểm tra thì đám người bỏ chạy tán loạn để lại hiện trường một số dụng cụ đánh bạc hình thức bầu cua.

Sau đó, một gia đình ở gần đó đã phát hiện anh Phạm Đặng Toàn (29 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) nằm trước vỉa hè trong tình trạng tím tái mặt mày nên đã kêu mọi người đưa anh Toàn đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Toàn đã tử vong trước khi đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn.

Sau đó, một số người dân đã giữ 2 công an lại và đánh bị thương 2 người này. Chị Thắm đã quay lại và đăng clip lên mạng.

Tâm Ngọc