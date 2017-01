Thăm và chúc tết tại Bộ Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định hải quân là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân bám biển. Thông qua cầu truyền hình trực tuyến, Chủ tịch nước trò chuyện và chúc tết quân và dân các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa.

Chủ tịch nước nói: “Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn dành cho quân và dân Trường Sa những tình cảm thân thiết nhất. Tôi mong đồng bào và chiến sĩ Trường Sa khắc phục khó khăn, vui xuân đón tết lành mạnh và tiết kiệm, đồng thời giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

tin liên quan Chủ tịch nước: Xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra trên biển dịp Tết Sáng 18.1, tại Hải Phòng, đoàn công tác do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân. Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân khu 3 phải chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan và các lực lượng liên quan để bảo vệ an ninh, trật tự; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch… Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Chủ tịch nước nhấn mạnh Quân khu 3 phải chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan và các lực lượng liên quan để bảo vệ an ninh, trật tự; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch…

Còn tại Công an TP.Hải Phòng, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng công an phải chủ động dự báo, phân tích, nắm chắc tình hình để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống… Trước mắt, lực lượng công an cần bảo vệ nhân dân đón xuân, vui tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.



Cũng trong ngày 18.1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm khu di tích Tràng Kênh (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng); thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và làm việc với lãnh đạo TP.Hải Phòng.

Lê Tân