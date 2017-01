Sáng 21.1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dẫn đầu đoàn công tác T.Ư đến thăm, chúc tết Đảng bộ tỉnh An Giang và H.Thoại Sơn; đồng thời trao tặng 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1,1 triệu đồng) cho các hộ nghèo thuộc 3 xã Vĩnh Trạch, Định Thành, Định Mỹ (H.Thoại Sơn).

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên). Tại đây, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng một gia đình chính sách phần quà trị giá 1,1 triệu đồng.

Trưa cùng ngày, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc cùng Công an tỉnh An Giang, Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của đại diện ngành công an, Chủ tịch nước đã đánh giá cao các nỗ lực của ngành trong việc phòng chống kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, buôn lậu...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, lực lượng vũ trang bao gồm công an, biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc phòng chống buôn lậu, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là giữ vững an ninh vùng biên giới, không để lọt tội phạm nguy hiểm; đồng thời lưu ý lực lượng công an phải ăn tết tiết kiệm, lành mạnh; đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết trong yên bình.

Thanh Dũng