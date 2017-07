Ngày 16.7, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 3 phút do người dân ghi lại việc một người đàn ông ngồi trên xe vi phạm tốc độ đã yêu cầu tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy, thậm chí còn chửi bới, lăng mạ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên địa bàn Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Chiều 16.7, Công an Q.Bình Thủy đã có báo cáo về Công an TP.Cần Thơ về vụ việc trên, kèm theo báo cáo là hình ảnh ghi tốc độ xe và video clip vi phạm

Theo báo cáo của Công an Q.Bình Thủy, vào lúc 11 giờ 30 ngày 14.7, tổ công tác gồm 6 cán bộ do Thượng úy Đinh Công Văn làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra kiểm soát theo Kế hoạch số 27/KH-CSGT ngày 9.7 của Đội CSGT - Công an Q.Bình Thủy.

Trong lúc dừng để kiểm tra tốc độ trên đường Võ Văn Kiệt (hướng từ sân bay Cần Thơ về Q. Ninh Kiều), tổ tuần tra phát hiện ô tô BS 64A - 027.78, do một tài xế nam chưa rõ danh tính đang điều khiển xe chạy quá tốc độ qui định từ 10 đến 20km/h (81/70km/giờ).