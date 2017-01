Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 8.1 trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một phụ nữ áo vàng, quần đen, đi dép lê, đội mũ bảo hiểm màu hồng đi chiếc xe đặc chủng màu trắng, kiểu côn tay, nhãn hiệu Honda của CSGT.

Chiều ngày 9.1, Công an TP.Hải Phòng đã có phát ngôn chính thức về bức ảnh trên. Theo đó, sau khi rà soát, Công an TP.Hải Phòng xác định chiếc xe nói trên có biển kiểm soát 16 A1 - 0215, do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.Hải Phòng quản lý.