Dịch vụ “bao” đậu



Cuối tháng 6.2017, chúng tôi có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07V, ghi nhận nhiều “cò”, bảo vệ (cũng đi làm “cò” - PV) móc nối với đăng kiểm viên, nhận làm dịch vụ trọn gói "bao đậu" cho xe tải, xe ben, xe container bị “bệnh” như xác xe quá trọng lượng, vỏ bánh xe mòn, khói đen, thắng tay bị hỏng… Gặp chúng tôi, “cò” H. chào mời: “Ông anh đi đăng kiểm xe gì vậy?”. “Định đưa 3 xe ben trọng tải 5 tấn đi đăng kiểm nhưng xe nát quá, không thắng tay, xác xe vượt 1 tấn… sợ bị đánh rớt”. “Yên tâm đi, ông anh đem xe lên đây, tui làm trọn gói bao đậu, lấy hữu nghị 600.000 - 800.000 đồng/xe”…

Đầu tháng 7.2017, PV Thanh Niên trong vai một doanh nghiệp có đoàn xe ben trọng tải 15 tấn, sắp hết hạn dùng, chở đất san lấp ở H.Bình Chánh (TP.HCM) liên lạc với “cò” T. cho biết, sẽ đưa 3 chiếc đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07V đăng kiểm. Chúng tôi nói rõ: lốp xe quá cỡ, mòn; xác xe quá 2 tấn… thì được "cò" T. cam kết: “Vỏ bánh xe quá cỡ, vỏ mòn, thùng xe cơi nới cao hơn 2 tấc, gắn còi hơi, thắng tay không có, hệ thống phanh yếu, xác xe quá 2 tấn… đều lo được. Nếu xác xe của ông anh không quá 2 tấn thì em lấy anh 1 triệu đồng/xe, nhưng do xác xe vượt quá 2 tấn phải đưa thêm 500.000 đồng/xe vì lỗi xác xe vượt quá quy định khó “binh” hơn; còn mấy lỗi kia thì dễ”!

Theo giới “cò” đăng kiểm ở đây, nổi cộm nhất là “cò” T. “nổ” (hay còn gọi là T. “trời biển”, ngụ Q.Bình Tân), bà N., bà M.A (ngụ H.Hóc Môn), H. “đen”, H., U... Trước đây, T. “nổ” là “cò” khá nổi tiếng ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 01S (trên đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM), xe bị bệnh gì cũng nhận làm, đi đâu cũng nói quen ông này, bà nọ (nên mới có biệt danh T. “trời biển” - PV) gây mất uy tín cho một số cán bộ trung tâm nên ông ta bị hất cẳng. Năm 2013, T. “nổ” chạy về Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07V (QL1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) làm “cò”, được một đăng kiểm viên tên M. của trung tâm ưu ái nên chẳng bao lâu ông ta thâu tóm một số đoàn xe mối và xe vãng lai.

Cũng vì tranh giành xe vãng lai với nhau, T. “nổ” và “cò” H. từng đụng độ nhau. Mỗi ngày, T. “nổ” nhận làm từ 10 - 20 xe với giá từ 1 - 2 triệu đồng/xe (tùy theo xe bị lỗi nhiều hay ít). Kế đến là bà N., có thâm niên khoảng 20 năm làm “cò”. Trước đây bà N. làm “cò” ở đơn vị đăng ký xe 282 Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), sau đó về làm “cò” ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07V. Do có thâm niên, bà N. có mối quan hệ với một số nhân viên đăng kiểm của trung tâm nên số lượng xe nhận làm mỗi ngày không thua kém T. “nổ”. Khác với hai “cò” trên, “cò” M.A chuyên nhận xe ben mối quen, M.A còn là một chủ doanh nghiệp vận tải có trên 10 xe ben chở đất đá ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. Ngoài việc đưa dàn xe của mình vào đăng kiểm ở đây, M.A còn nhận thêm xe ben của doanh nghiệp khác đưa vào trung tâm đăng kiểm trên để làm.

Chiêu trò “phù phép”

Trung tâm đăng kiểm nói trên được trang bị dây chuyền kiểm tra tự động hiện đại, gắn hàng loạt camera tại khu vực kiểm tra, nhưng không hiểu sao nhân viên đăng kiểm vẫn thò tay vào điều chỉnh được thiết bị, “hô biến” xe bệnh nặng thành đạt yêu cầu mà không bị phát hiện (!?). Nhân viên đăng kiểm dùng cách nào để “phù phép”?

“Quy trình đăng kiểm, phương tiện phải trải qua 4 khâu kiểm tra khắt khe như: khói; hệ thống phanh, tải trọng xe; gầm; số khung số máy, đèn, kích thước. Để điều chỉnh khói, đăng kiểm viên không gắn ống lấy mẫu khói vào thiết bị kiểm tra khí xả, mà lấy mảnh giấy đút vào khe hở của máy canh sao cho sau 3 lần đạp ga, độ khói không được quá 72% HSU (độ khói - PV). Đây là khâu mà nhiều phương tiện không đạt nhưng nhờ bàn tay can thiệp của đăng kiểm viên vào máy móc nên các phương tiện đều đạt. Điều chỉnh thắng, trọng lượng xe, đăng kiểm viên có hai cách: chỉnh sửa số liệu trên máy (phải có mật khẩu mới vào can thiệp được, chỉ lãnh đạo của trung tâm mới biết mật khẩu); lấy dữ liệu của phương tiện khác đạt gắn vào phương tiện không đạt hoặc bê đầu xe lên (loại xe trọng tải 5 tấn) để điều chỉnh xác xe. Khâu kiểm tra kích thước, số khung, số máy do máy móc không định lượng được mà do con người quyết định… cho nên khâu này được lãnh đạo trung tâm giao cho dây chuyền trưởng đảm nhận”, một nguyên đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT, tiết lộ.

Tuy nhiên, khó hiểu nhất là loại xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ (còn gọi là xe 4 bánh “thí điểm”), đa số cũ nát nhưng vẫn lọt lưới dây chuyền kiểm tra tự động, hiện đại với tiêu chuẩn khắt khe. “Loại xe này thường cũ nát, hư hỏng rất nhiều từ bên ngoài đến hệ thống điện, chiếu sáng… của xe. Chủ xe thường gia cố lại thùng xe dài, cao, rộng hơn so với thiết kế ban đầu để chở hàng; đặc biệt xe này gắn động cơ 175 phân khối do Trung Quốc sản xuất, nhanh hư hỏng nên đa số gắn động cơ khác vào chạy. Thêm vào đó, khi xe thay đổi thiết kế thùng xe, nhíp… để chở được nhiều hàng, kéo theo xe từ 550 kg đội lên 700 - 800 kg, trong khi đó trọng tải 300 kg. Nếu đăng kiểm làm đúng quy định thì các loại xe này khó mà đạt”, nguyên đăng kiểm viên nói trên cho biết.

Tạm đình chỉ 2 đăng kiểm viên, 1 bảo vệ liên quan Chiều 10.7, ông Nguyễn Minh Cương, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN (Bộ GTVT) đến tòa soạn Báo Thanh Niên làm việc xung quanh nội dung bài viết Xe cũ nát lọt "lỗ kim" đăng kiểm (đăng trên Thanh Niên số ra cùng ngày). Tại buổi làm việc, ông Cương thay mặt lãnh đạo Cục cảm ơn Báo Thanh Niên kịp thời phản ánh thông tin chưa tốt, chưa làm được về Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07 V (QL1, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM). "Với tinh thần cầu thị và khẩn trương, Cục trưởng cử tôi đến gặp báo xin cung cấp thêm thông tin để có cơ sở xử lý nghiêm đến nơi đến chốn các đăng kiểm viên sai phạm liên quan, không có vùng cấm trong việc xử lý này", ông Cương nói và cho biết ngay sau khi báo đăng, cùng ngày, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình đã chỉ đạo lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07 V tạm đình chỉ không phân công nhiệm vụ đối với đăng kiểm viên Bùi Quang Minh (Trưởng dây chuyền số 2), Nguyễn Văn Phúc (đăng kiểm viên dây chuyền số 4) và Đặng Hoàng Tùng (nhân viên bảo vệ) để xác minh làm rõ do liên quan đến sai phạm mà báo phản ánh. Sau khi Báo Thanh Niên ngày 10.7, đăng bài Xe cũ nát lọt "lỗ kim" đăng kiểm, sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đã đến tòa soạn báo đề nghị cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan đến nội dung bài báo phản ánh để phục vụ công tác điều tra; đồng thời báo cáo tình hình vụ việc ban đầu cho Công an TP. PV tham gia điều tra đã cung cấp thông tin, hình ảnh liên quan vụ việc cho Cơ quan CSĐT, Công an Q.Bình Tân. Xe mới cứng cũng chung chi Trong quá trình thâm nhập điều tra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07V, chúng tôi ghi nhận ở phòng nộp hồ sơ về trường hợp tài xế tên D. (chạy xe du lịch) chia sẻ việc "làm luật" ở đây. Ông D. gặp chúng tôi liền nhắc nhở: "Ông bỏ tiền vô xe chưa? Không bỏ là họ làm khó, làm dễ dữ lắm. Đợt trước, dù xe mới cứng, mình cũng bỏ sẵn 200.000 - 300.000 đồng/xe trên xe, nhân viên đăng kiểm tự kiểm tra rồi lấy, còn bây giờ nhân viên đăng kiểm đưa mình vỏ gói thuốc lá hay tờ giấy gì đó rồi mình bỏ tiền vô đưa cho họ. Dây chuyền nào cũng vậy, phải có mới làm nhanh được". Dịch vụ cho thuê lốp để đăng kiểm Theo giới tài xế, để phục vụ các xe nát có nhu cầu đăng kiểm, nhiều tiệm bán lốp, niềng xe; vá lốp ô tô trên QL1 (thuộc Q.12, Q.Bình Tân)... kiêm luôn dịch vụ cho thuê lốp ô tô với giá từ 100.000 - 200.000 đồng/lốp. Với khách hàng quen thì không cần đặt cọc tiền, nhưng khách lạ phải đặt cọc hoặc gửi lại giấy tờ tùy thân. Vào một buổi trưa đầu tuần cuối tháng 6.2017, chúng tôi theo chân tài xế xe ben tên D. đến một tiệm trên QL1 (Q.Bình Tân) thuê 2 lốp xe khá mới, thay vào 2 lốp xe phía trước mòn, nứt vỏ để đi đăng kiểm ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50 - 07V với giá 400.000 đồng. Sau khi lọt lưới đăng kiểm, đến chiều tài xế D. chạy xe đến tiệm trả lại lốp xe (ảnh).

Đàm Huy - Đức Tiến