tin liên quan Côn đồ vào tận nhà đuổi chém người dân Thời gian qua trên địa bàn TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra nhiều vụ côn đồ cầm theo mã tấu, dao đuổi chém nạn nhân gây thương tích nặng.

Theo lời bà Nhàn, khoảng 16 giờ ngày 9.4, hàng chục thanh niên dùng búa, xà beng leo lên mái tôn ở dãy nhà trọ đập phá, bất chấp trong nhà có cả chục người; trong đó có nhiều trẻ em đang ngủ. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc những người thuê trọ ở đây kịp thời bồng con nhỏ tháo chạy. Nhóm côn đồ phá dỡ mái tôn, đập nát tường gạch, làm nhiều đồ đạc của những người thuê trọ hư hỏng. Nhóm côn đồ còn đánh bị thương con trai của bà Nhàn. Theo bà Nhàn, lâu nay bà không mâu thuẫn với ai; chỉ có gần đây bà có phản ứng về việc đơn vị thi công công trình bên cạnh dãy nhà trọ đặt các loại máy móc, xe cẩu gây nguy hiểm cho người thuê trọ. Công an P.13 phối hợp cùng Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang điều tra vụ việc.