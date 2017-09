Khoảng 9 giờ 23.9, nhận được tin báo của người dân, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng CSCĐ hỗ trợ Công an TP.Phan Thiết ra Mũi Né xử lý tình trạng mất an ninh trật tự do hai băng nhóm dùng mã tấu giải quyết tranh chấp đất đai.

tin liên quan Tranh chấp đất, anh chém em (TNO) Ngày 4.2, Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết đơn vị này đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Lý (62 tuổi, ngụ xã Đất Mới, huyện Năm Căn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Sau khi họp nhanh để nghe báo cáo tình hình, các lực lượng Công an đã đến khu đất trồng keo, bạch đàn và cây điều ngay ngã ba đường Xuân Thuỷ và Nguyễn Cơ Thạch (rộng khoảng 5.000 m2 ở KP.Long Sơn, P.Mũi Né, TP. Phan Thiết). Khi công an vào kiểm tra, nhiều thanh niên đang ngồi dưới các gốc cây ăn nhậu. Tại thời điểm này, lực lượng công an kiểm tra các bụi cây vừa bị cưa đổ có nhiều mã tấu , kiếm cùng hàng chục cây thép nhọn gắn vào cán tre dài như mũi tên bắn cá... giấu trong nhiều lùm cây xung quanh. Công an đã tịch thu các hung khí nguy hiểm này. Khi lực lượng công an đang kiểm tra, có một số người đã gây hấn với lực lượng chức năng. Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp yêu cầu lực lượng công an phải kiểm tra hành chính toàn bộ số người lạ này và thu giữ ngay toàn bộ hung khí nguy hiểm, đồng thời đưa tất cả về trụ sở công an lấy lời khai. tin liên quan Truy đuổi kinh hoàng bằng mã tấu, 2 người chết, 1 người nguy kịch (TNO) Bị truy đuổi, ba thanh niên đi trên chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đã đâm thủng tường của một xí nghiệp cơ khí. Vụ việc làm 2 người chết, 1 người nguy kịch đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 cây mã tấu được bọc trong cốp xe của các nạn nhân. Đến chiều 23.9, Công an TP.Phan Thiết vẫn đang lập biên bản, lấy lời khai những người nói trên.

Quế Hà