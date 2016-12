Chiều 30.12, hoạt động đá gà nghệ thuật (tại Khu du lịch Vinh Sang, tổ 14, ấp An Thuận, xã An Bình, H.Long Hồ, Vĩnh Long) chính thức khai trương trường gà, kịp phục vụ du khách vào dịp Tết dương lịch 2017.

Các buổi đá gà nghệ thuật có sự giám sát của công an địa phương để bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời tránh tình trạng cá độ

Chiều 30.12, thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng công an H.Long Hồ, cho biết công an huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an xã An Bình tham gia giám sát chu đáo các buổi tổ chức đá gà nghệ thuật.

Trung tá Trần Văn Bé, Trưởng công an xã An Bình cũng cho biết công an xã này sẽ theo dõi sát sao việc tổ chức đá gà nghệ thuật.

"Chúng tôi sẽ cử từ 2 - 4 công an viên đến kiểm tra, giám sát trong trường gà. Tuy là đá gà nghệ thuật, không có cựa sắt, chỉ là cựa chốt, nhưng chúng tôi cũng không loại trừ trường hợp người xem tự làm kèo cá độ. Chúng tôi sẽ cử cả những công an viên mặc thường phục đi xem đá gà nghệ thuật để kịp thời ngăn chặn những hinh thức biến tướng nếu có", trung tá Trần Văn Bé cho biết.