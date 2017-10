Liên quan đến vụ việc tài xế dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa (đặt trên QL1, đoạn qua xã Trung Hòa, H.Trảng Bom, Đồng Nai) vào ngày 5.10 khiến giao thông qua đây bị ùn tắc, có lúc tê liệt, ngày 7.10, một số tài xế ngụ H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết có nhận được giấy mời lên làm việc của Công an H.Trảng Bom.

Lý do mời theo như trong giấy là “Để làm việc về xe ô tô… qua trạm thu phí Trảng Bom (trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa - PV)", giờ là làm việc là 9 giờ ngày 7.10.

Anh N.Q.V, một trong những người nhận được giấy mời, cho biết rất bất ngờ. Theo anh N.Q.V, đầu giờ chiều ngày 5.10, anh đã dùng tiền lẻ mua vé để phản đối trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa đặt trên QL1, đến ngày 6.10 thì nhận được giấy mời của công an. Hôm nay (7.10), do bận đi chở khách nên anh chưa lên trụ sở công an làm việc được.