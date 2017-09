Chiều tối 29.9, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Qua quá trình tiến hành điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Do vụ án có liên quan đến quân nhân nên công an tỉnh đang làm các thủ tục chuyển giao cho Cơ quan điều tra Khu vực 3 (Quân khu 9) tiếp tục điều tra làm rõ. Kết quả điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ thông báo sau…”.



Phó giám đốc Công an Vĩnh Long nói về vụ cướp ngân hàng