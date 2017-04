Ngày 26.4, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an H.Nam Đàn, cho biết công an huyện đã yêu cầu lãnh đạo xã Kim Liên (H.Nam Đàn) báo cáo bằng văn bản về vụ việc ông Trần Văn Sở, Phó trưởng công an xã này, trong lúc vây bắt các nghi phạm đánh bạc đã để súng cướp cò, làm 1 người bị thương.