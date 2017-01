TP.HCM: Ra quân tập trung tại các tuyến trọng điểm

Chiều 2.1, Đội CSGT Hàng Xanh bắt đầu triển khai công tác kiểm tra, rà soát các lỗi vi phạm về an toàn giao thông.

Trung tá Trần Ngọc Sáng, Đội phó Đội CSGT Hàng Xanh, cho biết kế hoạch công tác lần này chủ yếu tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều hòa giao thông tại các tuyến trọng điểm nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn trong dịp Tết Dương lịch 2017

"Vì ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch hôm nay là ngày cuối cùng, nên lượng xe các loại xe tập trung đổ về Bến xe Miền Đông. Chính vì vậy, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường lực lượng để đảm bảo ATGT cho người dân, tránh xảy ra ùn tắc. Đồng thời, chúng tôi bố trí lực lượng tuần tra khép kín tại các khu vực đông lượng xe lưu thông như Bến xe Miền Đông để đảm bảo tình hình giao thông thông suốt sau dịp Tết Dương lịch 2017", trung tá Trần Ngọc Sáng nói.

"Vì ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch hôm nay là ngày cuối cùng, nên lượng xe các loại xe tập trung đổ về Bến xe Miền Đông. Chính vì vậy, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường lực lượng để đảm bảo ATGT cho người dân, tránh xảy ra ùn tắc. Đồng thời, chúng tôi bố trí lực lượng tuần tra khép kín tại các khu vực đông lượng xe lưu thông như Bến xe Miền Đông để đảm bảo tình hình giao thông thông suốt sau dịp Tết Dương lịch 2017", trung tá Trần Ngọc Sáng nói.

tin liên quan Ngày 1.1.2017 xử phạt 'xe không chính chủ': Ồ ạt đi làm thủ tục Đại diện Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết, trong tháng 12.2016, có 1.265 xe 2 bánh được đăng ký làm thủ tục sang tên.

Cần Thơ: Chủ yếu nhắc nhở

Chiều 2.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng CSGT đường bộ (PC 67) Công an TP.Cần Thơ cho biết từ ngày 1.1, sẽ có 9 lỗi vi phạm giao thông chính thức được đưa vào xử phạt theo Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Theo đại tá Tám, các lỗi này bao gồm những lỗi phổ biến, quen thuộc như: Không làm thủ tục sang tên chính chủ; vừa lái ô tô vừa nhắn tin, nghe điện thoại; không thắt dây an toàn...

Nhiều lỗi mới có mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng, như: Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường (kể cả ô tô chở khách).

Trong các lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 46/2016, vừa có hiệu lực, sẽ phạt 2 triệu - 3 triệu đồng với cá nhân và 4 triệu - 6 triệu đồng với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải khi sử dụng xe taxi chở khách không không có thiết bị in hóa đơn được kết nối với đồng hồ tính tiền cước và xử phạt việc người được chở trên xe ôtô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy…

Tuy nhiên, theo đại tá Tám, do những điểm mới tại Nghị định 46 có hiệu lực rơi vào ngày đầu năm mới, nên trong 2 ngày qua, lực lượng CSGT phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm các lỗi trên, nhưng trước mắt tập trung chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định, trước khi tiến hành xử phạt trong những ngày tới. Vĩnh Long: Chưa xử phạt trường hợp nào Chiều 2.1, đại tá Thái Văn Bền, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết Nghị định 46 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có những điểm mới có hiệu lực chủ yếu về vấn đề hồ sơ xe, xe chính chủ... Với các vấn đề này, đại tá Bền lưu ý là lực lượng làm nhiệm vụ sẽ truy cứu khi có tai nạn giao thông xảy ra. Lúc đó, hồ sơ đăng ký xe không đúng quy định sẽ bị xử phạt. Cũng theo đại tá Bền, trong 2 ngày nay (từ ngày 1 đến ngày 2.1), Cảnh sát giao thông Vĩnh Long chưa xử phạt trường hợp nào liên quan đến lỗi vi phạm "xe chính chủ".

Nguyễn Tiến - Mai Trâm - Thanh Đức