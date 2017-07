Chỉ đạo của Bộ Công an đưa ra sau một loạt vụ việc người vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, chống lại người thi hành công vụ... mà mới nhất là một chiến sĩ CSGT ở Hà Tĩnh bị tài xế xe container hất văng xuống đường gây nguy hiểm tính mạng.



Theo đại tá Trần Sơn, nguyên Phó trưởng phòng Hướng dẫn luật và điều tra, xử lý tai nạn giao thông Cục CSGT (Bộ Công an), điện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an đã nêu rõ CSGT được phép sử dụng mọi phương tiện, biện pháp công tác của lực lượng công an nhân dân để ngăn chặn, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và quy trình công tác. “Các biện pháp, phương tiện này đã được nêu rõ tại các quy định về chức năng, quyền hạn của CSGT và các văn bản luật hướng dẫn như Thông tư 01/2016/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn; trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT”, ông Sơn nói.

Có thể nổ súng

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau khi có điện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ giao Phòng CSGT và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình chống đối, không tuân theo hiệu lệnh của CSGT. Khi có tình huống chống đối, có thể huy động lực lượng công an địa phương và quần chúng nhân dân hỗ trợ trong khi làm nhiệm vụ.

Trung tá Bùi Đức Thuận, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho hay: “Lực lượng Phòng CSGT ngoài việc được trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ như ô tô, gậy chỉ huy giao thông… còn được sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để ngăn chặn các trường hợp chống đối hiệu lệnh. Vì thế, anh em lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đều được trang bị súng bắn đạn cao su để xử lý các trường hợp cố tình chống đối, đe dọa đến sức khỏe của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ”.

Xem lại chấp hành quy trình tuần tra

Chia sẻ về trường hợp chiến sĩ CSGT bị tài xế xe container hất văng ở Hà Tĩnh, đại tá Trần Sơn cho rằng đây là một “sự việc rất đáng tiếc”.

Theo ông Trần Sơn, đối với hành vi chống người thi hành công vụ thì có nhiều dấu hiệu để cấu thành, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT cũng là một dấu hiệu của hành vi chống đối, song CSGT có rất nhiều biện pháp khác để xử lý hiệu quả hơn mà an toàn cho bản thân cũng như xã hội. Chẳng hạn CSGT ghi lại biển số xe thông báo cho các trạm CSGT kế tiếp hoặc sử dụng các thiết bị khoa học công nghệ để ghi lại làm bằng chứng để phạt nguội.

Cũng theo ông Sơn, lực lượng CSGT phải nhìn nhận sâu sắc hơn về việc chấp hành quy trình tuần tra của cán bộ. "Thông thường trong một tổ tuần tra kiểm soát đã quy định rất rõ quy trình về vị trí của từng cán bộ, chiến sĩ tham gia để đảm bảo an toàn cho họ. Ví dụ, khi ra hiệu lệnh dừng xe thì chiến sĩ A phải đứng ở vị trí này, chiến sĩ B phải ở vị trí khác. Trong trường hợp cả 2 chiến sĩ cùng đứng ở vị trí đầu xe là không đảm bảo an toàn”, ông Sơn phân tích và cho rằng Cục CSGT cần quán triệt đến lực lượng CSGT tại các địa phương, tập huấn về nghiệp vụ đội hình, quy trình xử lý để tránh những trường hợp đáng tiếc.

Ngày 3.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi vi phạm của tài xế Lưu Văn Châu (26 tuổi, ngụ TT.Phù Mỹ, H.Phù Mỹ, Bình Định). Tài xế Châu là người điều khiển xe container đã đánh lái, hất văng thượng úy Nguyễn Anh Đức rơi từ đầu xe container xuống đường bị thương nặng. Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Trần Anh Ninh, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hiện thượng úy Đức đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt. Phạm Đức

Thái Sơn - Ngọc Minh - Phạm Đức