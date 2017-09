Chiều 21.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Tăng Hồng Nhựt (29 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản

tin liên quan Rủ bạn tình đồng tính về phòng trọ quan hệ tình dục, bị cướp tài sản Quen biết nhau qua mạng xã hội, anh T. nhiều lần rủ bạn tình đồng tính về phòng trọ quan hệ tình dục. Trong lần 'hẹn hò' cuối cùng, anh T. bị bạn tình cướp tài sản.

Nhựt được xác định là hung thủ dùng dao cứa cổ anh H. (ngụ TP.HCM - bạn đồng tính nam của Nhựt) cướp xe SH vào đêm 19.9 tại P.Bình Khánh, Q.2.

Theo điều tra từ công an, Nhựt và anh H. có quen biết và quan hệ đồng tính Nam hơn 1 năm nay.

Chiều 19.9, Nhựt chở anh H. trên xe SH của anh này qua Q.1 ăn uống. Đến 21 giờ cùng ngày, Nhựt chở anh H. đến khu đất trống, vắng người tại giao lộ N3 – D3 (P.Bình Khánh, Q.2) ngồi tâm sự.

Lợi dụng lúc anh H. nghe điện thoại, Nhựt dùng dao bấm khống chế và yêu cầu nạn nhân đưa chìa khóa xe.

Lúc này anh H. chống cự và hô hoán thì Nhựt cứa hai nhát vào cổ . Anh H. bỏ chạy, Nhựt đuổi theo đánh nhiều cái vào mặt và cướp chìa khóa, lấy xe tẩu thoát.

Anh H. bị thương nặng, mất nhiều máu và cố chạy ra đường nhờ người đi đường hỗ trợ đưa đến bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an Q.2 có mặt khám nghiệm hiện trường và xác định hung thủ có quan hệ bạn bè với nạn nhân.

Lúc 13 giờ ngày 20.9, Công an Q.2 đã tìm ra chiếc xe SH tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Đến tối cùng ngày, Công an Q.2 phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM bắt được Nhựt tại Q.5.

tin liên quan Cứa cổ nam thanh niên cướp xe máy lúc nửa đêm Thấy nam thanh niên ngồi một mình Nhàn liền vật ngửa ra sau dùng dao cứa cổ nạn nhân rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, Nhựt thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhựt khai quen biết anh H. hơn 1 năm nay và cần chiếc xe SH để đi nên nảy sinh ý định cướp.

Công Nguyên – Tiểu Thiên