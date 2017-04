TTCP sẽ giám sát cuộc thanh tra ở xã Đồng Tâm Nhiều cuộc thanh tra kết thúc nhưng chậm công bố Cũng tại cuộc họp báo, Phó tổng TTCP Ngô Văn Khánh cho biết TTCP không tham gia trực tiếp vào cuộc thanh tra việc quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội). Tuy nhiên, TTCP sẽ thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, cùng lãnh đạo Hà Nội đảm bảo cuộc thanh tra về quản lý sử dụng đất ở Đồng Tâm diễn ra đúng quy định pháp luật, chính xác, triệt để. Ngoài ra, ông Ngô Văn Khánh thừa nhận nhiều cuộc thanh tra đã kết thúc nhưng chưa ban hành được kết luận. Trong đó các cuộc thanh tra tại Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC), MobiFone mua cổ phần AVG, đã kết thúc thanh tra trực tiếp nhưng chậm trễ là do có những nội dung cần làm việc nhiều lần với đối tượng được thanh tra để làm rõ một số vấn đề nhằm đảm bảo tính khách quan. Riêng cuộc thanh tra về quản lý đất đai tại tỉnh Khánh Hòa có sự cố ngoài ý muốn là trưởng đoàn thanh tra bị đột quỵ, không thể ký ban hành kết luận. Đối với cuộc thanh tra về quản lý vốn và tài sản tại Tập đoàn than và khoáng sản VN (KTV) đã kết thúc từ năm 2015 nhưng chậm ban hành là có một số lý do: Cơ quan thanh tra phải làm việc với các bên liên quan, trong đó có các bộ Công thương và Tài chính về một số nội dung rất lớn nhưng hiện còn ý kiến khác nhau về nhận thức pháp luật liên quan quy mô hoạt động của KTV. Ngoài ra việc tính thuế tài nguyên với số lượng hàng ngàn tỉ đồng cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau. “Việc chậm ban hành kết luận thanh tra có vi phạm luật thanh tra hay không và có ảnh hưởng thế nào đến việc xử lý sai phạm cũng như tình hình kinh tế xã hội của đất nước?”. Trả lời câu hỏi này của Thanh Niên, ông Ngô Văn Khánh cho rằng đúng là có chậm so với luật song có nguyên nhân từ khách quan, không phải do cơ quan thanh tra.