Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm (41 tuổi, ở Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và 47 bị can khác về các tội: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank.

Theo đó, trong số 48 bị can bị truy tố có 34 bị can nguyên là giám đốc, những người đứng đầu các Chi nhánh. Những bị can này tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền từ lãnh đạo OceanBank, Giám đốc các Khối nghiệp vụ, sau đó phân công, chỉ đạo các nhân viên tại Chi nhánh thực hiện chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng. Những việc làm này vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động, gây thiệt hại lớn cho OceanBank.

Cơ quan điều tra xác định vai trò của 34 bị can này là đồng phạm giúp sức tích cực cho ông Thắm thực hiện hành vi phạm tội. Cũng theo cáo trạng, nguyên giám đốc các chi nhánh đã thực hiện nhận tiền do Hội sở Oceanbank chuyển và chi lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng hơn 475 tỉ đồng. Theo đó, ông Thắm chịu trách nhiệm chính về số tiền thiệt hại này và 34 bị can nói trên phải liên đới chịu một phần trách nhiệm về sự thiệt hại này.



Điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao ông Thắm lại chỉ đạo cấp dưới của mình (cụ thể là 34 bị can) thực hiện việc trái quy định Ngân hàng nhà nước đưa ra trong thời gian dài từ 2009 đến 2014 như thế? Cáo trạng thể hiện, việc ông Thắm chỉ đạo chi trả lãi ngoài hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền xuất phát từ yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng giám đốc OceanBank).

Theo đó, tháng 12.2008, khi Sơn về làm Tổng giám đốc OceanBank, Sơn đề nghị với Thắm để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) gửi tiền tại OceanBank cần phải chi lãi ngoài hợp đồng khi OceanBank huy động vốn của họ. Khi nào Sơn cần tiền, Sơn sẽ trao đổi trước với ông Thắm để thu xếp tiền và bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long, sẽ là người nhận tiền cho Sơn.

Sơn đã nhờ Nguyễn Xuân Thắng, Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược (cũng là em con chú ruột của Sơn - NV) đến OceanBank để lấy tiền 200 tỉ đồng. Trước khi khởi tố bị can, Sơn nhiều lần gặp Thắng và một số người khác dặn dò, hứa hẹn, mua chuộc họ khai báo gian dối để đối phó.

Theo cáo trạng, qua lời khai của bị can Nguyễn Minh Thu và các bị can khác, các cá nhân, tổ chức kinh tế nhận các khoản tiền ngoài lãi suất huy động từ các đơn vị của OceanBank trong đó có các tổ chức kinh tế lớn như: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Bảo hiểm dầu khí (PVI), Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP)... Các khoản khoản tiền ngoài lãi suất huy động mà OceanBank chi cho khách hàng trên đều xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của ông Thắm và đồng bọn. Đây là những khoản lãi suất không thể hiện trong sổ tiết kiệm hoặc hợp đồng tiền gửi mà khách hàng đã ký kết với OceanBank.

Việc cá nhân, tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất huy động của Oceanbank để hưởng lợi bất chính nói trên có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank. Nhận định hành vi này vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tuy nhiên, thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan điều tra phải tách phần này thành vụ án khác để điều tra vào giai đoạn 2 của vụ án.

Ở giai đoạn 2 này, ngày 13.10.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SIBC - tiền thân là Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin ). Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Trần Đức Chính, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; nguyên Trưởng ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy để điều tra về hành vi nhận tiền lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank.

