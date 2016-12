Say rượu, cầm dao truy sát vợ Ngày 21.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam ông Lê Văn Hoằng (48 tuổi), trú ấp Bình Lợi, xã Long Bình thị xã Long Mỹ để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 14.12, ông Lê Văn Hoằng đi nhậu về. Say rượu, lại bị vợ là bà N.T.H. cằn nhằn nên giữa hai vợ chồng ông Hoằng xảy ra cự cãi dữ dội. Trong lúc nóng giận, ông Hoằng chạy xuống phía sau căn nhà chụp con dao đuổi chém vợ. Quá sợ hãi, bà H. đã cố chạy thoát ra khỏi nhà cho đến khi được hàng xóm giải cứu. Kết quả giám định của cơ quan chức năng, bà H. bị chém trúng phần tay, thương tích 11%. Vị Thanh