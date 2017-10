Bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group; trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước đó, để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên sơ thẩm, từ sáng sớm, cơ quan công an đã chốt trực, phân luồng các tuyến đường, nút giao thông xung quanh khu vực TAND TP.Hà Nội.

Những người ra vào tòa đều phải xuất trình giấy tờ liên quan. Hệ thống máy soi chiếu được dựng ngay trước cửa ra vào phòng xét xử. Các phóng viên được bố trí theo dõi phiên xét xử sơ thẩm qua màn hình ti vi đặt tại một phòng riêng.

7 giờ 45 phút, bị cáo Châu Thị Thu Nga được được xe đặc chủng đưa tới TAND TP.Hà Nội. Vừa xuống xe, bị cáo Nga được cán bộ chiến sĩ thuộc Trại tạm giam T16 (Bộ Công an) đưa ngay tới phòng xét xử.

Theo tin từ TAND TP.Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nga cùng 9 đồng phạm sẽ diễn ra trong 18 ngày (từ ngày 2 - 20.10), do thẩm phán Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ tọa.

Cáo trạng nêu, năm 2000, bị cáo Châu Thị Thu Nga thành lập Housing Group. Tháng 8.2008, Bị cáo Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án xây dựng công trình chung cư và biệt thự nhà vườn tại B5, thị trấn Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (dự án B5 Cầu Diễn). Khu đất của dự án B5 Cầu Diễn vốn được Nhà nước giao cho Công ty HAIC thuê để sản xuất kinh doanh trước đó.

Từ năm 2009 đến tháng 11.2010, dự án B5 Cầu Diễn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và cấp phép xây dựng, chủ đầu tư chưa được phép huy động vốn của khách hàng, nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo cấp dưới đưa lên trang điện tử của Housing Group, liên danh Housing Group và HAIC nhiều thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý, tiến độ dự án; chỉ đạo thi công khoan cọc nhồi tại khu đất để khách hàng tin tưởng, nộp tiền mua căn hộ.

Từ năm 2009 đến năm 2013, bị cáo Nga cùng các đồng phạm đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của khách hàng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị cáo Nga đã trả lại hơn 28,7 tỉ đồng cho 43 khách hàng, còn lại 348,5 tỉ đồng không còn khả năng thu hồi.

Khoản tiền hơn 348 tỉ đồng mà bị cáo Nga chiếm đoạt đã được sử dụng hết vào nhiều mục đích nhưng rất khó để chứng minh. Bị cáo Nga khai đã chi khoảng 219 tỉ đồng vào các hoạt động đầu tư một số dự án và trả lại một số khách hàng. Khoản tiền hơn 157 tỉ đồng còn lại, đã chi (không có chứng từ) khoảng 66 tỉ đồng cho một số cán bộ của Housing Group để “chi phí việc giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi”.

Tuy nhiên, do một số cán bộ của Housing Group đã chết nên không có điều kiện đối chứng. Bị cáo Nga cũng khai đã chi khoảng 47,5 tỉ đồng để chạy dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội..., song những người có liên quan khi được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập đều không thừa nhận. Do thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách các nội dung này để tiếp tục điều tra.

Hà An